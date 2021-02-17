Глава ЕАО призвал уйти в отставку главу муниципалитета после крупной аварии в системе ЖКХ

ТАСС, 17 февраля. Губернатор Еврейской автономной области (ЕАО) Ростислав Гольдштейн на совещании по вопросам ЖКХ предложил уйти в отставку главе Теплоозерского городского поселения после инцидента с перемерзанием системы холодного водоснабжения, из-за которого десятки домов Теплоозерска и больница несколько дней оставались без воды. Об этом сообщает в четверг пресс-служба областного правительства.

"Крупную коммунальную аварию на системе водоснабжения здесь несколько дней скрывали даже от районной администрации. Никакие работы не проводились. Главе Теплоозерского городского поселения Анатолию Скоробогатову губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн указал на дверь", - говорится в сообщении.

Система холодного водоснабжения перемерзла в поселке городского типа Теплоозерске на западе Еврейской автономной области в конце января. Без воды в 20-градусные морозы остались жители 37 домов и центральная районная больница. Авария была устранена 4 февраля. Прокуратура Облученского района начала проверку по факту продолжительного отсутствия воды в жилых домах.