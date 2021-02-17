В КБР сняли ограничения на работу кафе

НАЛЬЧИК, 17 февраля. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) приняли решение о смягчении режима ограничений, введенного на территории региона из-за распространения коронавирусной инфекции. Согласно документу, опубликованному на сайте главы региона Казбека Кокова, кафе и рестораны могут функционировать по обычному графику.

"Отменено ограничение на оказание услуг общественного питания в период с 23:00 до 06:00 часов. Продлен срок действия режима самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем до 21 марта 2020 г. (работающим гражданам в данный период будет произведена выплата пособий по временной нетрудоспособности). Также исключена обязанность работодателей на перевод не менее 25% работников на дистанционный режим работы", - пояснили ТАСС в администрации Кокова.

Жителям старше 65 лет, а также имеющим имеющих заболевания бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем по-прежнему рекомендуют оставаться на удаленном режиме работы.

За последние дни в КБР наблюдается снижение числа заболевших коронавирусом.