МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин создал в СК поисковое движение для увековечения памяти советских граждан, погибших от рук фашистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом журналистам сообщили в среду в пресс-службе СК.

"В соответствии с распоряжением председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина в ведомстве создано поисковое движение. Эта инициатива стала продолжением той важнейшей поисково-архивной и патриотической работы, которая проводится ведомством во взаимодействии с поисковыми и добровольческими отрядами", - говорится в сообщении. В состав движения войдут действующие офицеры СК и учащиеся ведомственных образовательных организаций.

В ряде регионов России на базе следственных управлений СК России уже созданы подобные отряды. В отдельных случаях находки поисковиков становятся предметом предварительного следствия по фактам преступных действий нацистов и их пособников в годы войны, в том числе против мирного населения.

"Примечательно, что вместе с офицерами в ряды централизованного поискового движения войдут члены их семей, в том числе дети. Новое движение будет взаимодействовать с общероссийской общественной организацией по увековечению погибших при защите Отечества "Поисковое движение России" и ее региональными подразделениями", - сообщили в СК. Курировать работу нового поискового движения будет штаб по координации поисковой и архивной работы, который был создан в СК в мае 2020 года. Офицеры Следственного комитета будут заниматься этой деятельностью в свободное от работы время, в том числе во время отпусков.