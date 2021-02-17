Губернатор Калужской области допустил снятие ограничительных мер весной 2021 года

ТАСС, 17 февраля. Ограничения из-за пандемии новой коронавирусной инфекции могут снять весной 2021 года в Калужской области. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша после отчета мэра Калуги Дмитрия Денисова о работе городской управы в 2020 году.

"Идет на спад пандемия. Мы видим это и по количеству заболевших, и по количеству людей, которые сегодня на больничных койках находятся. Я очень надеюсь, что весной все эти ограничения мы сможем снять", - сообщил Шапша, отвечая на вопрос о перспективах снятия ограничительных мер в регионе.

В Калужской области до 28 февраля продлены режим повышенной готовности и масочный режим, до 20 февраля - самоизоляция для жителей старше 65 лет.

По данным регионального оперативного штаба на 17 февраля, в Калужской области коронавирус с начала пандемии выявлен у 28 473 человек, в том числе у 141 - за последние сутки, выздоровели 26 156 человек, 240 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли.