Амурской области требуется около 250 млн рублей на определение зон затоплений

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 февраля. /ТАСС/. Около 250 млн рублей требуется на проектные работы по определению зон подтопления в Амурской области. Об этом сообщил ТАСС в среду губернатор региона Василий Орлов.

"У нас ведется работа по оформлению зон затопления. В прошлом году было определено 10 зон... в этом году [определены] 67 населенных пунктов, и завершим работу в следующем году - это еще 170 [зон]. Итого, почти 250 зон затопления, на один проект требуется 1 млн рублей, то есть 250 млн рублей нам нужно", - сказал Орлов, добавив, что финансирование проектной работы ведется за счет областного бюджета.

По словам губернатора, большинство жителей региона, чье жилье попало в зону подтопления, на решения властей по этому направлению реагируют положительно. "То, что происходит с изменением климата, с этим обязаны считаться, и люди все понимают, что мы зависимы от явления природы", - отметил он.

После работы по определению зон затопления специалисты смогут просчитать потребность в жилье и его стоимость для переселения с этих участков. Еще один вариант уберечь людей от "большой воды" - строительство защитных сооружений. Этот вариант также будет просчитан и при его целесообразности - использован, добавил Орлов.

Амурская область ежегодно страдает от наводнений вследствие подъема уровней рек из-за большого количества выпавших осадков, а также из-за переувлажнения почвы. В 2019 году оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. За время паводка в зону затопления попали 879 жилых домов, более 3 тыс. приусадебных участков. В 2020 году было подтоплено 55 населенных пунктов в 16 муниципальных образованиях, в воде оказались около 330 частных и многоквартирных домов, 1,3 тыс. приусадебных участков.