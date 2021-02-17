В 2020 году московские приставы взыскали с водителей штрафы ГИБДД на 1,5 млрд рублей

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Столичные судебные приставы в 2020 году взыскали с московских водителей штрафы ГИБДД на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщил на коллегии Главного управления ФССП по Москве главный судебный пристав столицы Сергей Замородских.

Это составляет десятую часть от всей суммы штрафов ГИБДД, принудительно взысканных приставами в минувшем году по всей стране (14,5 млрд руб). В 2019 году московские приставы взыскали с водителей штрафы на 1,3 млрд рублей.

При этом штрафы ГИБДД составили менее 2% от всех долгов, взысканных столичными приставами за минувший год.