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В Волгограде ко Дню Победы откроют памятник-бронекатер в честь подвига волжских речников

Судно подняли со дна Волги в 2017 году

ВОЛГОГРАД, 17 февраля. /ТАСС/. Мемориальный комплекс с затонувшим осенью 1942 года бронекатером БК-31, который поднят со дна Волги в 2017 году, будет открыт в Волгограде к 9 мая. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе областной администрации.

Из-за пандемии официальное открытие мемориала в прошлом году несколько раз переносилось, хотя уже в сентябре завершились все работы по созданию комплекса.

"Сегодня на встрече губернатора Андрея Бочарова с активом ветеранских организаций региона решено, что к 9 мая в торжественной обстановке будет открыт посвященный героям-речникам комплекс на нижней террасе набережной", - говорится в сообщении.

Бронекатер БК-31 затонул 9 октября 1942 года у острова Голодный на середине Волги напротив Сталинграда. Один вражеский снаряд прошел через носовую часть, два других попали в моторный отсек. Героически сражалась команда во главе с 23-летним Павлом Никитиным, на бронекатере на левый берег Волги они переправляли раненых бойцов и мирных жителей.

Руководитель проекта создания мемориального комплекса Анна Василевская ранее рассказала ТАСС, что в ходе сложной инженерной операции по поднятию корабля со дна Волги в 2017 году были найдены останки 11 человек, предположительно, членов экипажа. Была проведена работа в архивах Министерства обороны РФ, удалось установить имена пяти героев-краснофлотцев. Весь экипаж перезахоронен на Россошинском военно-мемориальном комплексе под Волгоградом. Реставрационно-восстановительные работы на бронекатере длились более двух лет.

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