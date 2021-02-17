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Путин поручил к 1 марта обобщить опыт дистанционного обучения в вузах

Глава государства отмечал, что студенты обязательно вернутся в аудитории, как только позволит эпидемиологическая ситуация

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 марта обобщить опыт использования дистанционных образовательных технологий в вузах. Как сообщает в среду сайт Кремля, такое поручение глава государства дал по итогам заседания попечительского совета МГУ.

"Правительству Российской Федерации совместно с общероссийской общественной организацией "Российский союз ректоров" обобщить опыт образовательных организаций высшего образования по организации практической подготовки студентов и проведения научных исследований аспирантами в условиях реализации образовательных программ высшего образования с применением дистанционных образовательных технологий и представить предложения об использовании положительного опыта в образовательной деятельности", - говорится в перечне поручений.

Выступая на заседании, Путин отмечал, что студенты обязательно вернутся в аудитории, как только позволит эпидемиологическая ситуация. "Но полученный сейчас такой трудный опыт обязательно надо использовать в будущем", - добавил он. Президент пояснил, что речь о дальнейшем развитии цифрового потенциала высших учебных заведений, о новых подходах к сочетанию различных форм обучения и образовательных технологий.

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