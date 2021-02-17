Путин заявил, что инновационный центр МГУ должен начать работу к 2025 году

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Инновационный центр МГУ "Воробьевы горы" должен заработать к 2025 году. Такое поручение президент РФ Владимир Путин дал по итогам заседания попечительского совета МГУ, говорится в документе, опубликованном в среду на сайте Кремля.

"Московскому государственному университету имени М. В. Ломоносова совместно с правительством Москвы обеспечить к 2025 году введение в эксплуатацию и функционирование объектов научно-исследовательской и образовательной инфраструктуры инновационного научно-технологического центра "Инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы", - сказано в перечне поручений. Глава государства ждет доклад по этому вопросу до 15 октября 2021 года, далее - ежегодно. Ответственными за выполнение данного поручения президент назначил ректора МГУ Виктора Садовничего и мэра Москвы Сергея Собянина.

На заседании попечительского совета МГУ в декабре 2020 года Путин говорил, что первые объекты технологической долины должны быть запущены в ближайшие полтора-два года. При этом президент подчеркнул, что к 2025 году, когда будет отмечаться 270-летие со дня основания МГУ, инфраструктура центра должна быть развернута в полном объеме.