В УФСИН сообщили, что глава "Альянса врачей" самовольно не покидала место домашнего ареста

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Управление ФСИН по Москве опровергло в среду информацию о том, что председатель профсоюза "Альянс врачей" Анастасия Васильева, обвиняемая в нарушении санитарно-эпидемиологических норм в ходе несанкционированной акции 23 января, самовольно покинула место домашнего ареста.

"В ряде СМИ появилась информация о том, что подозреваемая Васильева А. Е. самовольно покинула место нахождения под домашним арестом. Данная информация не соответствует действительности", - сообщили ТАСС в пресс-службе УФСИН по Москве.

В управлении пояснили, что следователь, в производстве которого находится уголовное дело, 17 февраля разрешил Васильевой (в письменном виде) самостоятельно проследовать по адресу фактического нахождения ее ребенка и обратно по месту нахождения под домашним арестом.

Васильева находится под домашним арестом по адресу, где она прописана. В рамках дела о нарушении санитарно-эпидемиологических норм отправлены под домашний арест Олег Навальный, участница группы Pussy Riot Марию Алехину, сотрудница Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ НКО-иноагентом) Любовь Соболь, координатора московского штаба Навального Олег Степанов, муниципальный депутат Басманного района Москвы Люся Штейн.

Как сообщала официальный представитель МВД Ирина Волк, организаторы и участники несогласованных акций создали угрозу распространения новой коронавирусной инфекции. Позднее расследование дела передали в СК.