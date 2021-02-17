Роддом в Балашихе вернули к профильной деятельности после работы с заболевшими COVID-19

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Родильный дом "Саввино" в Балашихе вернули к профильной деятельности после работы с пациентами с коронавирсуной инфекцией. Сейчас в роддоме находятся 33 женщины, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

"Балашихинский роддом "Саввино" вернули к профильной деятельности после работы с пациентами, больными COVID-19. Губернатор Андрей Воробьев поручил поэтапно возобновлять плановую медпомощь в учреждениях, в которых были развернуты инфекционные койки. Помещения роддома прошли многократную дезинфекцию, а все сотрудники сдали тест на коронавирус, это позволило обеспечить безопасные условия для мам и малышей", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что роддом под инфекционный корпус перепрофилировался на два периода: с марта по июль и с октября по февраль. За этот период медицинскую помощь здесь получили свыше 4,6 тыс. пациентов с коронавирусом. При этом были сохранены реанимационные койки и родовые блоки для принятия родов у будущих мам с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Сейчас в роддоме находятся 33 женщины.

Балашихинский роддом открыт 14 сентября 2016 года, он имеет статус перинатального центра второго уровня. В структуре учреждения - стационар на 157 коек, женская консультация на 200 посещений в смену. Принято свыше 10 тыс. родов, оказана медпомощь более 29 тыс. пациентам.

Кроме того, в центре работает отдел ЗАГС, где можно при выписке получить весь необходимый пакет документов на ребенка.