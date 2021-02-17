Владелец здания в Ноттингеме продал кусок стены с граффити Бэнкси за "шестизначную сумму"

ЛОНДОН, 17 февраля. /ТАСС/. Коллекционер Джон Брандлер приобрел кусок кирпичной стены здания в английском Ноттингеме (графство Ноттингемшир), на которой уличный художник Бэнкси нарисовал в октябре прошлого года граффити с маленькой девочкой, крутящей шину вместо обруча. Об этом в среду сообщила телерадиовещательная корпорация BBC.

По словам самого Брандлера, владеющего галереей в Брентвуде (графство Эссекс), сделка обошлась ему в "шестизначную сумму". Отмечается, что кусок стены был снесен в среду ранним утром. Коллекционер объяснил желание приобрести работу тем, что хочет выставить ее на всеобщее обозрение позже в текущем году на выставке под открытом небом художественного центра в городе Бери-Сент-Эдмундс (графство Саффолк).

При этом арт-дилер заявил, что фактически "спас работу", поскольку она могла пострадать из-за влажности, которая стала образовываться после того, как городской совет решил накрыть изображение прозрачным пластиковым щитом. В свою очередь власти Ноттингема выразили сожаление по поводу того факта, что город лишился творения Бэнкси.

BBC подчеркнула, что Брандлер уже владеет несколькими работами уличного художника, в том числе граффити, которое Бэнкси нарисовал в 2018 году на стене гаража в городе Порт-Толбот в Уэльсе. Эта работа представляет собой единую композицию, расположенную на двух стенах, которые образуют прямой угол. На одной из них виден ребенок, который, оставив в стороне санки и подняв голову, радуется падающим снежинкам. Однако, если увидеть вторую часть работы на другой стене, становится ясно, что это не снег, а пепел из горящего мусорного контейнера.

Работа Бэнкси в Ноттингеме, известная как "Девочка с хула-хупом", появилась 13 октября. После того как он подтвердил свое авторство, граффити привлекло множество туристов из окрестных городов. Частью инсталляции также был велосипед без заднего колеса, пристегнутый цепью к дорожному знаку. Однако в конце ноябре он был предположительно украден, после чего его пришлось заменить на другой. Как сообщила BBC, вероятно, Бэнкси решил создать эту инсталляцию именно в Ноттингеме в связи с тем, что в этом городе располагается штаб-квартира компании Raleigh, прославившейся на весь мир своими велосипедами.