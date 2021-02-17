Ирландские политики, организовавшие вечеринку в условиях карантина, предстанут перед судом

В мероприятии, которое проходило в одной из гостиниц курортного города Клифден (графство Голуэй), участвовал 81 человек при том, что накануне кабмин страны ужесточил ограничения на общественные собрания в помещениях. Допустимое число участников было снижено с 50 до 6. Скандал, получивший в местной прессе название "Гольфгейт", повлек за собой череду громких отставок: свои посты покинули глава министерства сельского хозяйства Ирландии Дара Каллири, еврокомиссар по торговле Фил Хоган, шесть сенаторов от "Фианна фойл" и "Фине гэл" были временно исключены из своих партий. Несколько политиков, включая бывшего премьер-министра Ирландии Энду Кенни, от приглашения участвовать в вечеринке гольф-клуба отказались.

"На основе директивы прокуратуры Гарда Шихана направляет дело о нарушении карантинного режима в суд", - сообщил официальный представитель, уточнив, что четырем фигурантам грозит тюремное заключение до шести месяцев и штрафы в размере €2,5 тыс. "Ожидается, что областной суд назначит в ближайшее время дату первого заседания", - говорится в сообщении. Уточняется, что перед судом предстанут два политика, возглавляющие парламентское общество любителей гольфа, - ветеран партии "Фианна фойл" Дони Кассиди и независимый парламентарий Ноэль Грилиш. Два других фигуранта пока не названы - указывается, что они не являются общественными или политическими деятелями.