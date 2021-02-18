Минобороны рассекретило архивы о подвигах Героя Советского Союза маршала Бабаджаняна

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Секретные архивные документы, опубликованные на сайте Минобороны в четверг, пролили свет на подвиги Героя Советского Союза Главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Бабаджаняна и его полка, ставшего одним из первых гвардейских подразделений Красной Армии. Об этом сообщили в четверг в Министерстве обороны РФ.

"В опубликованной выписке из Исторического формуляра 1-й гвардейской дивизии рассказывается о боевых действиях 395-го стрелкового полка майора А. Бабаджаняна, действовавшего в боях по разгрому Ельнинской группировки противника в первых числах сентября 1941 года", - говорится в сообщении.

По информации военного ведомства, помимо архивных документов о подвигах Бабаджаняна, опубликованы приказы, оперативные сводки, выписки из исторических формуляров первых гвардейских частей и соединений, получивших это почетное наименование в сентябре 1941 года.

"Документы свидетельствуют о массовом мужестве и героизме воинов Красной Армии, достойно встретивших главный удар немецко-фашистских захватчиков", - отметили в ведомстве.

Новый опубликованный историко-познавательный раздел получил название "Рождение гвардии" и является продолжением уже сложившейся традиции постепенного рассекречивания военных архивов. "Публикация документов периода Великой Отечественной войны из фондов Центрального архива Минобороны России является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Второй мировой войны", - заявили в министерстве.