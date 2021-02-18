Больше половины школ Сахалинской области проводят уроки дистанционно из-за циклона

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 февраля. /ТАСС/. Школьники девяти городских округов Сахалинской области в четверг не пошли на занятия из-за метели. Для них в этот день уроки проведут в онлайн-формате, говорится в Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.

"На удаленном обучении в четверг остаются школьники в Южно-Сахалинске, а также в Александровск-Сахалинском, Ногликском, Томаринском, Тымовском, Холмском районах. В Анивском районе СОШ №5 и начальная школа в Троицком будут работать дистанционно. В шести школах Долинского округа - в Соколе, Углезаводске, Стародубском, Покровке и райцентре - также продолжатся онлайн-уроки. В Смирныховском районе на дистанционке останется школа села Первомайск", - говорится в сообщении.

По информации областных властей, в перечисленных районах еще расчищают дороги и дворы, продолжается ликвидация последствий циклона. Уточняется, что детские сады работают в штатном режиме. Закрыты дошкольные учреждения только в Тымовском городском округе.

Ранее спасатели объявляли на 16-18 февраля штормовое предупреждение в Сахалинской области, в регионе третьи сутки бушует мощный циклон с метелями и сильным ветром. Два дня все дети оставались дома на дистанционном обучении. Из-за ветра энергоснабжения лишились более десятка населенных пунктов. Закрыта паромная переправа, нарушено междугородное пассажирское автобусное сообщение по ряду направлений, аэропорт работает по фактической погоде, закрыта часть автодорог. Повсеместно в регионе созданы пункты обогрева. Сугробы на частных территориях выше окон первых этажей.