В Якутию завезут новую партию бизонов для воссоздания экосистемы мамонтовых степей

ЯКУТСК, 18 февраля. /ТАСС/. Партию степных бизонов привезут на территорию Плейстоценового парка на северо-востоке Якутии для продолжения эксперимента по воссозданию экосистемы мамонтовых степей. Об этом ТАСС сообщил индивидуальный предприниматель и ученый Никита Зимов, под руководством которого работает парк.

Бизоны - одни из крупнейших представителей современных копытных, которым удалось уцелеть со времен мамонтов. Ареал первобытного бизона занимал почти всю среднеширотную полосу Евразии и Северной Америки. По данным ученых, в эпоху плейстоцена эти животные обитали на территории современной Якутии одновременно с мамонтами. Позднее из-за охоты и разрушения среды обитания животное оказалось под угрозой исчезновения, вид включен в международную Красную книгу.

"Первая партия степных бизонов была завезена в Плейстоценовый парк весной 2019 года из Дании. Несмотря на дальний переезд, животные быстро адаптировались к сибирским морозам и показали, что интродукция (заселение какой-либо территории новым для нее видом животных) бизонов в Сибири возможна. В этом году планируем привезти вторую партию бизонов. Скорее всего, мы привезем их из Латвии, где недавно открылась ферма по разведению степных бизонов", - рассказал Зимов.

Ученые выделяют два подвида бизонов - степной и лесной, которые хорошо различимы по особенностям строения и мехового покрова. Степной бизон отличается крупной головой, он меньше и легче, чем лесной бизон.

Зимов добавил, что Плейстоценовый парк также нуждается в господдержке для приобретения овцебыков. "Овцебык - животное редкое, его на рынке не купишь. Если, допустим, бизонов мы нашли в Дании, можем отработать транспортную систему, то найти и привезти овцебыков гораздо сложнее. В продаже они отсутствуют, нет ферм, в которых их разводят в достаточном количестве", - рассказал собеседник агентства.

Восстановить экосистему

Плейстоценовый парк - заказник на северо-востоке Якутии в нижнем течении реки Колымы. Он находится в 30 км к югу от поселка Черский и в 150 км к югу от побережья Северного Ледовитого океана. Зимов основал парк в 1996 году. С тех пор он стал домом для нескольких видов крупных травоядных животных - северных оленей, якутских лошадей, лосей, степных бизонов, зубров, овцебыков, яков, калмыцких коров и овец. В апреле прошлого года на его территорию привезли партию из 14 якутских лошадей.

Якутские лошади обитают на большей части территории Якутии и хорошо адаптированы к суровому климату. Они являются главным пастбищным животным парка, и наиболее приспособлены для добывания пищи под глубоким снегом. Лошади были первыми животными, завезенными в Плейстоценовый парк еще в 1996 году, благодаря стоимости и наличию в регионе.

Идея Плейстоценового парка состоит в интродукции сохранившихся видов мегафауны для воссоздания почв и ландшафтов, характерных для мамонтовых тундростепей. По замыслу создателей проекта, это должно привести к воссозданию высокопродуктивного травяного покрова. Пока, как отмечают в администрации парка, численность животных в Арктике как минимум в 100 раз ниже, чем была в позднем Плейстоцене. Современные экосистемы в Арктике могут поддерживать очень ограниченное количество животных и не дают экономических выгод современному человеку, считают ученые.

"Мы занимаемся проектом по восстановлению высокопродуктивных пастбищных экосистем. Порядка 15 тыс. лет назад, в плейстоценовом периоде на северо-востоке Якутии, где сейчас находится наш парк, ходили мамонты, бизоны, олени. Потом климат изменился, пришел человек. Мы хотим восстановить экосистему и доказываем, что это будет полезно и с точки зрения экономики, и с точки зрения местного населения, и, конечно, для климата", - пояснил ученый.

Увеличение численности и искусственная поддержка высокой плотности животных приведет к замещению растительности и установлению травяных сообществ, что в конечном итоге приведет к установлению высокопродуктивной экосистемы, считают создатели парка.

Кадры для парка

В 2020 году Плейстоценовый парк стал резидентом Арктической зоны РФ. Этот режим позволит его администрации сэкономить средства за счет льгот по налоговым и страховым взносам и направлять больше средств на дальнейшие эксперименты, обустройство территории и приобретение новых видов животных.

В связи с расширением парка требуются новые сотрудники, в частности, смотритель парка. "У нас основная деятельность - научная станция. Ведется многолетний мониторинг мерзлоты, эмиссии парниковых газов. Нужен человек, который будет следить за аппаратурой, дизелем, которое поставляет электричество", - рассказал Зимов.

Пост Зимова о вакансии для любителей природы и уединения вызвал интерес СМИ, поступило около 200 заявок. "Людей, которые отвечают требованиям, достаточно легко подобрать. Однако в парк, например, требуются специалисты по животным - ветеринары, зоотехники. По этим вакансиям к нам еще никто не обращался", - поделился собеседник.

Как пояснил Зимов, вакансия смотрителя больше подошла бы одинокому или разведенному мужчине предпенсионного возраста. "Для работы в парке в идеале мы видим семейную пару. В качестве одного из вариантов мы можем рассмотреть молодых специалистов", - уточнил он.