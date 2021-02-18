Вильфанд сравнил погоду в России и США в ближайшие дни

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Европейская часть России и США окажутся в схожих погодных условиях в ближайшие дни: одновременное влияние циклона и антициклона приведет к аномально холодной погоде. Такие крупномасштабные циркуляционные процессы на удаленных друг от друга территориях являются редкостью, сказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ближайшие несколько дней причины очень холодной погоды на европейской части России и во многих штатах Америки примерно одни и те же. Они обусловлены похожими крупномасштабными процессами. Дело в том, что сейчас на азиатской части нашей страны глубокий циклон, а над Западной Европой - хорошо выраженный антициклон. Такое биполярное сочетание баррических образований приводит к тому, что над европейской частью России наблюдается градиентное поле. В связи с этим у нас температура будет ниже нормы на 10-12 градусов. В США очень похожая ситуация: над Гренландией глубокий циклон, а над Канадой - мощный антициклон, потому там температура ниже нормы на 12-17 градусов", - сообщил он.

По словам Вильфанда, ситуация, когда аналогичные процессы управляют погодой на таких удаленных территориях, является большой редкостью.