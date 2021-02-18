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Пандемия COVID-19

CNN: Байден отложил поездку в Мичиган из-за непогоды

Президент намерен посетить завод Pfizer по производству вакцины от коронавируса в городе Портедж, сообщил телеканал

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден перенес с четверга на пятницу свою поездку в штат Мичиган из-за прогнозируемого ухудшения погоды на восточном побережье страны. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По его сведениям, глава американской администрации намерен посетить завод компании Pfizer по производству вакцины от коронавируса в городе Портедж.

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг в Мичигане ожидается сильный снегопад, за сутки может выпасть порядка 6 см осадков.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Пандемия COVID-19
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