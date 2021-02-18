CNN: Байден отложил поездку в Мичиган из-за непогоды

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден перенес с четверга на пятницу свою поездку в штат Мичиган из-за прогнозируемого ухудшения погоды на восточном побережье страны. Об этом сообщил в среду телеканал CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

По его сведениям, глава американской администрации намерен посетить завод компании Pfizer по производству вакцины от коронавируса в городе Портедж.

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг в Мичигане ожидается сильный снегопад, за сутки может выпасть порядка 6 см осадков.