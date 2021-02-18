На Камчатке намерены сделать общедоступными данные экологического мониторинга

ТАСС, 18 февраля. Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил в 2021 году сделать общедоступными данные экологического мониторинга акватории, прилегающей к полуострову Камчатка. Об этом сообщил глава региона в интервью ТАСС.

Ранее "Новатэк", правительство Камчатского края и Росприроднадзор заключили соглашение о взаимодействии по экологическому мониторингу акватории. Новая лаборатория позволит быстрее узнавать о причинах экопроисшествий, а также оперативнее на них реагировать и находить виновных.

"Будет запущена система экологического мониторинга, и я ставлю задачу, чтобы в этом году уже заработал интерфейс, благодаря которому имеющиеся исследования, пробы, которые берутся, [появятся] в открытом доступе", - сказал Солодов.

По его словам, для этого в регионе будут развивать лабораторную базу. Совместно с компанией "Новатэк" будет закуплено оборудование, которое позволит ученым-экологам быстрее обрабатывать собранные пробы. "Но еще раз повторюсь, что параллельно с наращиванием возможностей анализа мы [должны сделать] доступ к результатам постоянно открытым для жителей. Это базовое направление", - подчеркнул губернатор.

Как уточнил заместитель председателя правительства региона Роман Василевский, к переговорам о том, какие цифровые платформы будут использоваться, подключились крупные российские корпорации.

"К концу текущего года у нас должна появиться своя информационная платформа, на которой будет сосредоточена вся информация, в том числе от ученых и населения. В дальнейшем эта платформа должна будет влиться в общероссийскую, которая запустится в 2022 году", - приводит слова Василевского пресс-служба правительства Камчатского края.