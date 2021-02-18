На Камчатке создадут зарегистрированные снегоходные трассы

ТАСС, 18 февраля. Власти Камчатки создадут зарегистрированные снегоходные трассы во избежание аварийных ситуаций с автомобилями. Об этом сообщил в четверг заместитель председателя правительства региона Роман Василевский в ходе программы "Лицом к лицу" информационного агентства "Камчатка".

"Снегоходные трассы, зарегистрированные официально, должны появиться на Камчатке", - сказал Василевский. Таким образом он прокомментировал ситуацию с ограничением въезда колесной техники на Авачинский перевал, которое ввело КГАУ "Природный парк "Вулканы Камчатки".

"Это ограничение введено только на период зимы на основании обращений туристических компаний. Представители отрасли жаловались, что снегоходы, автомобили на пневматических и обычных колесах друг другу мешают и могут создавать аварийные ситуации. Я уверен, в дальнейшем у нас появятся снегоходные трассы, будут определенные требования к ним, за ними будут следить уполномоченные органы. Пока что у нас все движутся стихийно, и чтобы одна группа не создавала проблем другой, парк был вынужден пойти таким путем", - сказал Василевский.

Ограничения на проезд автомобилей будут действовать с 30 января по 30 апреля. Посетителям предписано оставлять колесную технику на парковке на съезде с главной дороги в районе 25 километра объездной трассы Петропавловск-Камчатский - Елизово.