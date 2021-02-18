В Бурятии ожидается резкое ухудшение погоды

УЛАН-УДЭ, 18 февраля. /ТАСС/. Погода резко ухудшится в Бурятии, спасатели предупреждают о сильном ветре с порывами до 21 м/c и об опасности схода лавин в горах на севере республики. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"18 февраля во второй половине дня по юго-западу Бурятии, Прибайкалью и в ночь на 19 февраля с распространением на остальную территорию прогнозируется усиление северо-западного ветра до 16-21 м/с. Ожидаются снег, метели, перепады температуры воздуха на 10 градусов и более, на дорогах - накаты, гололедица", - сообщили в ведомстве.

В Северо-Байкальском районе возможны лавины. Спасатели призывают жителей и гостей республики воздержаться от выходов на горные маршруты.