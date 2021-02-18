В России за сутки выявили 13 447 заразившихся коронавирусом

МОСКВА, 18 февраля /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 13 447, до 4 125 598, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,01%), Магаданской области, Еврейской автономной области, Чеченской Республике, Ямало-Ненецком АО (по 0,1%).

В частности, за сутки было выявлено 1 094 заразившихся в Санкт-Петербурге, 577 - в Московской области, 417 - в Нижегородской области, 345 - в Воронежской области, 323 - в Ростовской области, 296 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 382 360 человек.

Число умерших и выздоровевших

Число выписанных после коронавируса россиян увеличилось за сутки на 18 730, до 3 661 312. Доля выздоровевших, согласно данным штаба, увеличилась до 88,8% от общего числа заразившихся.

За сутки выписаны по выздоровлению 3 234 пациента в Санкт-Петербурге, 655 - в Московской области, 439 - в Пензенской области, 427 - в Нижегородской области, 375 - в Иркутской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 480 против 467 днем ранее. Всего от инфекции умерли 81 926 пациентов. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,99%, следует из данных штаба.

В частности, в Москве за сутки зарегистрировали 55 смертей (минимум с 1 ноября), в Санкт-Петербурге - 42, в Московской области - 31, в Ростовской - 21, в Воронежской - 20, в Краснодарском крае - 16.

Ситуация в Москве

Число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве увеличилось за сутки на 1 950. Всего в столице с начала пандемии выявили 962 637 инфицированных. Прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,2%. Днем ранее было выявлено 1 282 заболевших.

За сутки от инфекции умерли 55 пациентов, это минимум с 2 ноября, всего с начала пандемии 14 578 человек.

По выздоровлению были выписаны 2 514 пациентов, за все время выздоровели 878 655 человек. В настоящее время в столице продолжают лечение 69 404 человека.