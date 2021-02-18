Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,91

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг опустился до 0,91. В Москве показатель вырос до 0,84, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

Во всех 10 регионах с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится ниже единицы. В Воронежской области он составил 0,99, в Иркутской области и Санкт-Петербурге - 0,97, в Ростовской области - 0,96, в Нижегородской - 0,95, в Архангельской - 0,92, в Свердловской области и Красноярском крае - 0,86. В Подмосковье показатель снизился до 0,76 - минимума с 7 января.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.