{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 0,91

В Москве показатель вырос до 0,84, следует из подсчетов ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в четверг опустился до 0,91. В Москве показатель вырос до 0,84, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с заболеванием.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Во всех 10 регионах с наибольшим количеством заболевших коэффициент держится ниже единицы. В Воронежской области он составил 0,99, в Иркутской области и Санкт-Петербурге - 0,97, в Ростовской области - 0,96, в Нижегородской - 0,95, в Архангельской - 0,92, в Свердловской области и Красноярском крае - 0,86. В Подмосковье показатель снизился до 0,76 - минимума с 7 января.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного международного пассажирского сообщения. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Регистрация вакцины "Ковивак" ожидается 20 февраля
Запланировано тестирование препарата на 3 тыс. добровольцев
Читать полностью