ВЦИОМ: более половины россиян хотят, чтобы их дети работали в сфере науки

ТАСС, 18 февраля. Большинство (82%) россиян доверяют мнению российских ученых, а более половины респондентов (64%) хотят видеть своих детей в сфере науки. Это следует из данных опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Научная деятельность в глазах россиян достаточно престижна: 64% опрошенных видят в качестве будущей работы для своих детей сферу науки и 78% - сферу инженерных и технологических проектов", - говорится в сообщении.

Согласно данным опроса, большинство (82%) участников опроса доверяют мнению российских ученых, об абсолютном доверии заявил каждый четвертый респондент (24%). Порядка 75% сограждан уверены, что развитие науки направлено на благо общества. При этом 59% опрошенных отметили, что престиж ученых в российском обществе за последний год вырос.

Уточняется, что важность развития в России науки и технологий оценивается гражданами в среднем на девять баллов из 10.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 13-14 февраля 2021 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.