Киркорову не выдали копию решения о запрете въезда в Литву

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Ходатайство с требованием выдать копию решения о запрете въезда Филиппа Киркорова в Литву подано в суд Вильнюса. Об этом сообщил в четверг ТАСС представляющий интересы российского певца юрист Александр Добровинский.

"Я подал ходатайство в Вильнюсский окружной административный суд с требованием предоставить копию решения о запрете Филиппу Киркорову на въезд в Литву. На данный момент решение МИД Литвы никто никогда не видел. Киркорову его не передавали", - сказал Добровинский. Он добавил, что такая секретность МИД Литвы удивляет. "Если есть факты и обстоятельства, на которых это решение основывалось, для чего их скрывать? Мы уверены, что правосудие в конце концов восторжествует", - сказал Добровинский.

Киркоров 19 января был внесен в черный список на въезд в Литву департаментом миграции по ходатайству МИД балтийской республики. Внешнеполитическое ведомство утверждало, что своими поездками с концертами в Крым артист "распространял российскую пропаганду и поддерживал агрессивную политику России по отношению к Украине".

Как отметил после вердикта Добровинский, решение литовских властей будет обжаловано в судах Литвы и Европы. По его словам, заявители намерены отстаивать гражданскую позицию Киркорова с установкой на то, что "культура, искусство, спорт и любовь должны быть вне политики".