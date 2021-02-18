Количество осадков в Сочи за неделю в 2,5 раза превысило месячную норму

СОЧИ, 18 февраля. /ТАСС/. Количество осадков, которые выпали в Сочи за последнюю неделю, в 2,5 раза превысило месячную норму. Также в горах курорта за последнюю неделю сошло 11 лавин, восемь из которых - самопроизвольные, сообщил журналистам в четверг начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Сочи Вадим Снегирев.

"С 12 февраля территория города подвержена прохождению холодных фронтов, в связи с чем наблюдаем ухудшение погодных условий. Уровень осадков, которые выпали за последнюю неделю, превысил месячную норму в 2,5 раза", - сказал Снегирев.

Он уточнил, что на курорте сохраняется определенный уровень лавинной опасности. По словам начальника управления, за прошедшую неделю лавин было 11, из них принудительных - три, остальные - самопроизвольные. Жертв и пострадавших при сходе лавин нет.

"В городе работает межведомственный оперативный штаб под руководством главы города, дежурные аварийно-спасательные формирования работают в режиме повышенной готовности и максимально оперативно устраняют последствия непогоды", - добавил он.

В среду начальник отдела мониторинга и прогнозирования ГКУ Краснодарского края "Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" Александр Колесник сообщил ТАСС, что снегопад, который в Краснодарском крае идет с понедельника, продолжится до пятницы. В выходные ожидается прекращение осадков, однако температура воздуха останется отрицательной.