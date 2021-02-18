Исследование: психическое состояние российских геймеров улучшилось за время пандемии

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Чуть более половины российских геймеров считали свое психическое состояние стабильным до пандемии коронавируса, сейчас таких - более 83%. Об этом говорится в исследовании игрового подразделения Mail.ru Group (бренд MY.GAMES).

Так, согласно опросу, 40% российских геймеров знакомы с понятием психического здоровья, при этом осведомленность российских игроков значительно ниже, чем у респондентов из США (75%), Великобритании (79%) и Испании (53%). Еще столько же (40%) геймеров заявили, что не сталкивались с таким понятием. Подавляющее большинство опрошенных (93%) считают, что забота о психическом здоровье необходима всем людям без исключения.

"Исследователи отметили низкую вовлеченность в использование разных видов психологической помощи в России. Единственные известные большинству опрошенных специалисты в этой области -- психологи и психотерапевты, а о социальных работниках, государственных службах и иных источниках психологической помощи геймерам известно очень мало", - отмечается в исследовании.

Что касается психологического состояния до пандемии и после, то многие российские игроки отметили улучшения: если до пандемии свое состояние стабильным считали 55% опрошенных, то на сегодняшний день - 83%. Таким образом, психическое здоровье геймеров в России по их отзывам и ощущениям за время пандемии не ухудшилось, а наоборот, стабилизировалось.

В целом каждый пятый (20%) игрок несколько раз в год сталкивается с депрессивными и тревожными состояниями, вызванными стрессом. При этом только 10% опрошенных обращаются за профессиональной психологической помощью, хотя всего 37% утверждают, что готовы сделать это при необходимости. Среди основных барьеров к обращению за психологической помощью - убежденность в том, что все проблемы можно решить самостоятельно или с помощью близких.

Большинство игроков в России положительно относятся к взаимодействию с другими людьми в онлайн-играх. При этом не менее половины опрошенных хотя бы иногда сталкивались в виртуальном пространстве с психологическим насилием - агрессией (52%), оскорблениями (53%) и троллингом (49%). В России агрессию игроки встречают чаще, чем в Германии (53% против 51%), во Франции (53% против 37%), Испании (53% против 42%), США (53% против 51%).

Об исследовании

Исследование MY.GAMES проводилось методом опроса игроков онлайн-игр для персональных компьютеров при участии фондов по заботе о ментальном здоровье, одним из партнеров выступила служба "Ясное утро". Всего в исследовании приняли участие более 21 тыс. геймеров по всему миру, из которых 7 тыс. находятся в России.