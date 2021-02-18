Кабмин выделил Роспотребнадзору 135,9 млн рублей для помощи ДРК с Эболой

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выделил двум научным институтам Роспотребнадзора 135,9 млн рублей в 2021 и 2022 году на расходы, связанные с оказанием помощи Демократической Республике Конго (ДРК) по ликвидации вспышки Эболы. Это следует из распоряжения, опубликованного в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2021-2022 году Роспотребнадзору на финансирование расходов федерального бюджетного учреждения науки "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии им. Пастера" <...> и федерального бюджетного учреждения науки "Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" <...>, связанных с мероприятиями по оказанию консультативно-методической, научной и материально-технической поддержки Демократической Республике Конго в целях предупреждения распространения и ликвидации вспышки болезни, вызванной вирусом Эбола, включая вакцинацию с применением российской вакцины, бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере до 135,9 млн рублей, из них: до 132,2 млн рублей - в 2021 году; до 3,7 млн рублей - в 2022 году", - говорится в документе.

Отмечается, что МИД России должен проинформировать правительство ДРК об этом решении.