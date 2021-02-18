В Карелии диабетикам начнут бесплатно выдавать датчики для мониторинга глюкозы

ПЕТРОЗАВОДСК, 18 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Карелии проголосовали в окончательном чтении за законопроект о поддержке людей с диабетом. Некоторые категории жителей республики с этим диагнозом будут бесплатно обеспечиваться датчиками для мониторинга уровня глюкозы в крови. Об этом сообщил в ходе заседания республиканского парламента его председатель Элиссан Шандалович.

"Мы понимаем, насколько остро строит вопрос с заболеваемостью диабетом. Поэтому, несмотря на сложности бюджета, мы сумели найти средства, которые полностью компенсируют льготной категории таких граждан покупку дорогостоящих сенсоров для контроля уровня глюкозы в крови. Эта помощь людям жизненно необходима", - сказал он.

На новую форму поддержки от республиканского бюджета потребуется 5 млн рублей ежегодно: в среднем один сенсор стоит около 3,5 тыс. рублей, и в год человек тратит на них около 170 тыс. рублей, отметили в заксобрании.

Получать бесплатно оборудование смогут постоянно проживающие на территории Карелии больные сахарным диабетом беременные женщины, нуждающиеся в регулярном введении инсулина. Это право сохранится за ними также в течение первых трех лет жизни ребенка. Датчиками контроля обеспечат за счет республиканского бюджета детей до 18 лет и студентов очных отделений вплоть до 23 лет.