Телеканал "Звезда Плюс" запустят 23 февраля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Новый телеканал "Звезда Плюс" будет запущен 23 февраля. Об этом говорится в сообщении телеканала "Звезда", поступившем в ТАСС.

"В День защитника Отечества у операторов и зрителей кабельного и спутникового телевидения России появится новый канал "Звезда Плюс", - сказали в пресс-службе вещателя.

Эфир будет сформирован из тематических блоков: "Загадки и тайны" - шпионские истории, громкие разоблачения и подлинные факты, полученные из закрытых архивов и на секретных объектах по всему миру. Блок "Великая Отечественная" - летопись Великой Победы; "Оружие России" - эксклюзивные репортажи с закрытых военных объектов до их выхода в федеральный эфир.

Блок "Настоящие легенды" будет содержать истории из мира кино, армии, космоса и других областей. Их представят ведущие Гарик Сукачев и Арарат Кещян, Андрей Бурковский и Борис Щербаков, Михаил Башкатов и Андрей Чернышов.

Зрители также смогут увидеть одни из самых зрелищных соревнований современности - Армейские международные игры - 2021.

Дистрибуцией канала займется компания "Ред Медиа".