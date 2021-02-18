Власти Дзержинска заявили, что обнаруженный синий краситель на шерсти собак безопасен

ТАСС, 18 февраля. Краситель, обнаруженный на шерсти собак на территории завода в Дзержинске, является безопасным. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

В феврале в нижегородских группах в "ВКонтакте" появились фото собак с голубым окрасом шерсти у завода "Дзержинское оргстекло", признанного банкротом в 2015 году. По этому факту Росприроднадзор начал проверку.

"Согласно результатам анализов, проведенных НИИ химии при Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского и Комитетом государственного ветеринарного надзора Нижегородской области, на шерсти семи отловленных в конце прошлой недели на предприятии "Дзержинское оргстекло" собак обнаружен синий пигмент берлинская лазурь. Вреда для здоровья и опасности для жизни краситель не представляет, что подтверждено осмотром и проведенными ООО "Зоозащита-НН" анализами крови и кала животных", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время собаки находятся под наблюдением в госпитале "Зоозащита-НН", где специалисты-ветеринары проводят необходимые процедуры, в том числе делают животным прививки.

Берлинская лазурь была впервые получена синтетическим путем. Использовалась в живописи, применяется в легкой промышленности, медицине, ветеринарии. Не обладает токсическим эффектом.