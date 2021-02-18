Режим повышенной готовности продлили в Орловской области до конца марта 2021 года

ОРЕЛ, 18 февраля. /ТАСС/. Режим повышенной готовности, введенный в марте в Орловской области в связи с риском распространения коронавирусной инфекции, продлили в регионе до конца марта 2021 года. Об этом в четверг сообщил глава региона Андрей Клычков на заседании оперативного штаба Орловской области, проходящего в онлайн-формате.

"Внести изменения в указ губернатора № 156 "О мерах обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения" в части продления сроков реализации ограничительных или иных мероприятий в условиях режима повышенной готовности на срок до 31 марта 2021 года включительно", - сообщил Клычков.

В Орловской области обязательно соблюдение масочного и перчаточного режимов во всех общественных местах и транспорте. Введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

По данным регионального оперативного штаба на 18 февраля, коронавирус выявлен у 29 324 человек, выздоровели 26 276 человек, 415 пациентов с коронавирусной инфекцией умерли. За сутки коронавирус подтвердился у 111 жителей региона.