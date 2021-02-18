МГУ разрешит иностранным студентам находиться в общежитии вуза на время изоляции

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова предоставит возможность своим иностранным студентам, приезжающим из-за границы, поселиться в общежитии вуза на время изоляции. Об этом в четверг сообщила пресс-служба МГУ.

"Московский университет предоставляет возможность всем приезжающим иностранным студентам поселиться в общежитии МГУ на период прохождения изоляции, длительность которой составит от трех до пяти дней", - сообщили в вузе.

Отмечается, что университет в тесном сотрудничестве со страховыми компаниями предоставил возможность всем своим иностранным студентам в течение трех дней после приезда сдать в общежитии второй тест на COVID-19, отрицательный результат которого позволит им выйти на учебу в полноценном режиме и поселиться в общежития МГУ на период обучения. В МГУ уточнили, что в связи с переходом в весеннем семестре на очный формат обучения вуз ждет иностранных студентов из более чем 25 стран и республик, с которыми у России открыто авиасообщение.

"Для всех иностранных обучающихся МГУ работает горячая линия, на которую студенты могут обратиться как за информацией и психологической поддержкой, так и за помощью волонтеров, готовых помочь ребятам, как находящимся в режиме изоляции, так и только готовящимся к приезду", - привели в пресс-службе вуза слова ректора МГУ Виктора Садовничего.

Ректор также сообщил, что 28 февраля МГУ проведет День открытых дверей для иностранных абитуриентов в дистанционном формате. "Московский университет доказал, что даже в такое непростое время он может предоставлять качественное образование для всех иностранных граждан, желающих стать высококлассными специалистами", - добавил Садовничий.

Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что иностранные студенты, прибывающие из государств, с которыми уже возобновлено авиасообщение, обследуются на COVID-19 методом ПЦР дважды - не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию России и в течение 72 часов после въезда на территорию РФ.