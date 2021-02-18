Школу архитекторов для разработки проектов благоустройства региона открыли в Твери

ТАСС, 18 февраля. Школу архитекторов "Территория" открыли в Твери на базе Центра развития экономики малых городов, она создана на средства гранта, полученного на фестивале "Таврида" в 2020 году. Молодые архитекторы будут участвовать в создании концепций благоустройства, подаче заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды, сообщила пресс-служба правительства Тверской области.

"В рамках обучения для молодых архитекторов пройдут семинары по исследованиям городских территорий, занятия по проектированию и созданию концепций благоустройства общественных пространств, а также встречи с архитектурными бюро других городов. Практическая работа будет состоять в составлении заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, а также в проектировании "точек активности" в Тверской области", - говорится в сообщении на сайте облправительства.

По данным пресс-службы, школа архитекторов "Территория" создана на базе Центра развития экономики малых городов в Твери на средства гранта, полученного на фестивале "Таврида" в 2020 году. Обучение позволит получить знания и опыт работы с полным циклом проектирования общественного пространства. "Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" проходил с июля по октябрь 2020 года в Республике Крым и объединил творческих людей от 18 до 35 лет по следующим направлениям: индустрия моды, литература и медиа, классическая музыка, региональная привлекательность и арт-академия, народная культура и хореографическое искусство, дизайн и архитектура, театр и кино. Цель "Тавриды" - формирование молодежного профессионального сообщества из числа творческой молодежи России.