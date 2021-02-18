Для жителей Курской области старше 65 лет до 1 марта продлили режим самоизоляции

КУРСК, 18 февраля. /ТАСС/. Режим обязательной самоизоляции продлевается для жителей Курской области старше 65 лет до 1 марта. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт на заседании оперштаба региона в четверг.

Режим обязательной самоизоляции для пожилых ввели в регионе в октябре 2020 года.

"До 1 марта продлеваем [режим обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет], с 1 марта снимаются ограничения, открываем продажу проездных", - сказал Старовойт.

Как отметил губернатор области, с 1 марта планируется оставить рекомендацию жителям региона старше 65 лет по соблюдению самоизоляции, если тенденция к снижению темпов заражения коронавирусом сохранится.

По данным регионального оперштаба, к 18 февраля в Курской области зарегистрировали 29 282 случая новой коронавирусной инфекции, прирост за сутки составил 153 случая. Выздоровели с начала пандемии 25 970 пациентов, умерли 424. В регионе действует обязательный масочный режим, запрет на работу танцевальных площадок, посещение детьми торговых центров без сопровождения взрослых.