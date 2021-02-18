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Кировская область и Удмуртия определили административную границу между регионами

Как сообщалось ранее, к 2021 году Кировская область планирует подписать с девятью регионами соглашения, официально определяющие административные границы с ними

КИРОВ, 18 февраля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Кировской области утвердили в четверг соглашение с Удмуртией, определяющее административную границу между двумя регионами. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

Как ранее сообщали в правительстве области, Кировская область планирует к 2021 году подписать с девятью регионами соглашения, официально определяющие административные границы с ними. Это необходимо в том числе для предупреждения земельных споров и помощи жителям сопредельных с другими регионами территорий, которые сталкивались с проблемами в получении льгот, налоговых вычетов и пособий. Ранее соглашения были подписаны с Пермским краем, Республикой Коми, Архангельской и Нижегородской областями.

"Депутаты Законодательного собрания Кировской области утвердили Соглашение между Кировской области и Удмуртской Республикой по определению смежной границы", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, совместная работа уполномоченных органов Кировской области и Удмуртской Республики по согласованию описания местоположения смежной границы завершилась в 2020 году. Стороны рассмотрели 93 фрагмента границы, протяженность которой составляет 660 км. В декабре 2020 года губернатор Кировской области Игорь Васильев и глава Удмуртии Александр Бречалов подписали Соглашение об описании местоположения границы между регионами.

В 2021 году планируется завершить работу по описанию границы Кировской области и внести на рассмотрение заксобрания законопроекты об утверждении соглашений с Костромской, Вологодской областью, республиками Татарстан и Марий Эл.

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РоссияУдмуртияКировская область
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