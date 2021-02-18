Общественная палата 26 февраля запустит информационную акцию #ДеньНКО

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ совместно с региональными общественными палатами 26 февраля запускает акцию #ДеньНКО. Она приурочена к Всемирному дню некоммерческих организаций, сообщила в четверг пресс-служба ОП.

"Аббревиатура НКО стала известной и знакомой многим, однако еще не все в полной мере понимают, чем же занимаются некоммерческие организации. В эти дни мы хотим привлечь внимание общественности к работе некоммерческих организаций: это хороший повод для того, чтобы люди больше узнали об их деятельности", - приводит пресс-служба слова главы комиссии ОП по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елены Тополевой-Солдуновой.

В палате напомнили, что в настоящее время в России функционирует более 210 тыс. некоммерческих организаций. "Сегодня они неотъемлемая часть социальной инфраструктуры и надежный партнер государства в решении социальных проблем. Акция ОП РФ призвана показать важность работы НКО, их роль в общественной жизни и привлечь как можно больше неравнодушных к помощи людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях", - говорится в сообщении.

В палате добавили, что в течение трех дней - 26, 27 и 28 февраля - участники акции #ДеньНКО могут рассказать в своих социальных сетях и на страницах в интернете о ярких социальных проектах, через которые они оказывают реальную помощь, а также о позитивных результатах деятельности НКО в регионе, сопроводив публикации фотографиями, видео и хештегами: #ДобрыеЛюди, #ДеньНКО.

Кроме того, в ходе акции пройдут дни открытых дверей региональных НКО, публичные лекции, круглые столы, волонтерские акции, благотворительные марафоны и социальные ярмарки. "Принять участие в акции могут все желающие. Лучшие материалы будут опубликованы в социальных сетях Общественной палаты РФ", - заключили в ОП.