Здание вокзала на станции Гагарин Смоленской области обновят к 60-летию полета в космос

ТАСС, 18 февраля. Ремонт вокзального комплекса на станции Гагарин Смоленской области планируют завершить к 60-летию первого полета человека в космос - к 12 апреля. Об этом в четверг сообщила пресс-служба РЖД.

"ОАО "РЖД" продолжает реализацию проекта по обновлению и ремонту малых вокзалов на сети российских железных дорог. К 60-летию первого полета человека в космос планируется завершить работы по ремонту вокзального комплекса на станции Гагарин Смоленской области", - говорится в сообщении.

В здании вокзала обновят экспозицию музея Юрия Гагарина, уже подготовлены стены под художественную роспись. Также заменят инженерные сети, системы охраны, пожаротушения, электроснабжения и обогрева помещений, в зале ожидания установят новые эргономичные посадочные места и табло с расписанием движения поездов. "Особое внимание при ремонте уделяется созданию безбарьерной среды и адаптации функциональных зон вокзала для маломобильных пассажиров. Будут установлены пандусы, индукционное оборудование и напольные тактильные элементы, а также адаптированы кассовая зона и специальная санитарная комната", - уточняется в сообщении.

На станции Гагарин также отремонтируют две платформы, где планируют уложить гранитную плитку и установить защитные павильоны от осадков. Работы завершат к началу апреля 2021 года.

12 апреля в мире отмечают День космонавтики. В 2021 году исполняется 60 лет с того момента, как ракета-носитель "Восток" вывела на орбиту корабль "Восток-1", на борту которого находился советский космонавт Юрий Гагарин - первый человек, побывавший в космосе. Выполнив один оборот вокруг Земли, он совершил посадку в Саратовской области.