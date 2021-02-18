Юрий Башмет считает, что артистам в России не стоит жаловаться на господдержку

СОЧИ, 18 февраля. /ТАСС/. Народный артист СССР Юрий Башмет считает, что музыкантам и артистам, живущим и работающим в России, не стоит жаловаться на нехватку государственной поддержки в период пандемии коронавируса. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в рамках XIV Зимнего фестиваля искусств в Сочи.

"Что касается государственной поддержки, нашей стране жаловаться не стоит по этому поводу. Я знаю по моим коллегам, живущим на других континентах, а также в Европе, что мы не оказались в числе последних. Артисты государственные ничего не делали, находились в карантине и получали 100% зарплаты", - сказал он.

Он добавил, что трудности сложились у тех представителей профессии, которые не прикреплены к определенному месту работы, например у гастролирующих дирижеров. Специально для таких музыкантов в пик пандемии Башмет и директор "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко организовали частный фонд для поддержки тех, кто остался без концертов и доходов.

"Такой был и виолончелист, и пианист, и скрипач. Мы запросили, собрали сведения, какие концерты пропали и какой гонорар был у этого человека, стали поддерживать. Даже были люди - лауреаты конкурса Чайковского. Всего это более 50 человек. Я рассчитывал на то, что этот призыв станет всемирным", - сказал Башмет, уточнив, что подобные частные инициативы стоило бы проводить не только в культуре, но и в других сферах.

Юрий Башмет в эти дни находится в Сочи, где с 18 по 28 февраля пройдет XIV Зимний фестиваль искусств под его руководством. В рамках фестиваля будут представлены девять премьер, а также ряд образовательных программ. Открытие фестиваля состоялось в четверг спектаклем "Не покидай свою планету" с Константином Хабенским.

ТАСС выступает официальным информационным агентством мероприятия.