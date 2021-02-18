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Рейс из Петербурга на Занзибар вылетел после задержки в 18 часов

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку из-за длительной задержки рейса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Самолет с 332 пассажирами, задержавшийся в петербургском аэропорту Пулково более чем на 18 часов, вылетел на Занзибар, следует из данных онлайн-табло аэропорта Санкт-Петербурга.

"Отправлен в 22:26", - значится в данных рейса.

Ранее в Северо-Западной транспортной прокуратуре сообщали, что ведомство начало проверку из-за длительной задержки рейса в аэропорту Петербурга, в Пулково выезжал сотрудник Санкт-Петербургской транспортной прокуратуры.

Рейс с 332 пассажирами авиакомпании Azur Air должен был отправится в 3:55 мск в четверг, однако, по данным транспортной прокуратуры, не вылетел вовремя и в итоге задержался на 18 часов. Причиной задержки, по предварительным данным, стала техническая неисправность самолета.

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