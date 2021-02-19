В России начали выпуск новых оптических прицелов для нарезного оружия

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" начал серийный выпуск первых в России гражданских оптических прицелов с технологией сменного дискретного увеличения, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Приборы подходят и для охотников, и для спортсменов.

В прицелах ПО104 и ПО156 разработки Новосибирского приборостроительного завода ("НПЗ", входит в "Швабе"), используется нетипичный способ смены увеличения - переменный. "Смена увеличения производится специальным рычагом в нижней части прицела. В отличие от традиционных систем, где смена увеличения производится поворотом специального маховика вокруг оси прицела, в новых прицелах стрелок перемещает рычаг вдоль прицела. Это сокращает время изменения кратности и улучшает контроль за полем зрения", - сказали в пресс-службе.

В прицелах применена комбинированная прицельная сетка для работы в сложной мишенной обстановке. "Многослойное просветление оптических компонентов значительно повышает яркость и контрастность наблюдаемого в прицел изображения, это не только комфортнее для стрелка днем, но повышает возможности прицеливания в сумерках", - отметили в "Швабе".

Там уточнили, что в России подобные изделия для гражданского рынка выпускает только АО "НПЗ". Новосибирские прицелы отличаются лучшими в своем классе характеристиками, возможностью прямой установки на боковую планку самозарядных российских карабинов. Российская разработка вчетверо дешевле известного зарубежного аналога.