Женщины чаще мужчин получают на "гендерные праздники" то, что хотят

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Женщины чаще мужчин получают желанные подарки на "гендерные праздники", которыми большинство опрошенных считают День защитника Отечества и Международный женский день. Об этом говорится в опросе "Яндекс.Маркета".

"Среди желанных подарков на 23 февраля мужчины чаще всего называют деньги и инструменты (причем чем старше респонденты, тем реже они хотят деньги и чаще - инструменты), а также гаджеты, алкоголь и парфюмерию. Алкоголь, инструменты и особенно парфюмерию женщины дарят мужчинам довольно часто. Деньги и гаджеты - сравнительно редко", - говорится в исследовании. В топе подарков от женщин: парфюмерия и уходовая косметика, одежда и обувь, инструменты и алкоголь.

Женщины на 8 марта в основном получают то, что они чаще всего отмечали в опроснике среди желанных подарков: цветы, парфюмерию, украшения, косметику для ухода. Единственный популярный у женщин вариант подарка, который мужчины делают им сравнительно редко, - это какой-нибудь особенный опыт (романтический ужин, квест). Зато часто дарят сладости (третья строчка рейтинга), которые в топе желаний занимают только восьмое место, отмечают аналитики.

"Парфюмерию заметно чаще, чем кому-либо ещё, дарят супругам. Отцам чаще прочих достаются инструменты, матерям - цветы. Другие родственники мужского пола получают какую-нибудь уходовую косметику, родственницы - текстиль для дома. Коллегам-мужчинам особенно часто дарят алкоголь, коллегам-женщинам - что-то сладкое", - указывают авторы исследования.

Отношение к празднику

"Большинство опрошенных считает 23 февраля просто днём всех мужчин (54 % респондентов), а 8 марта - днём всех женщин (73 %). Праздником военнослужащих (32 %) и днём борьбы за женское равноправие (14 %) их называют гораздо реже. Около 2 % вовсе не считают 23 февраля и 8 марта праздниками", - отмечают аналитики.

Многие женщины готовят подарки и на 23 февраля (80 % опрошенных), и на 8 марта (75 %), тогда как мужчины в основном готовят подарки только на 8 марта (85 %). Дарить что-то кому-то на День защитника Отечества собираются меньше половины опрошенных мужчин. "Похоже, что 23 февраля и 8 марта - это в первую очередь семейные праздники. Во всяком случае, большинство опрошенных готовят подарки супругам, родителям и другим родственникам. Тех, кто собирается дарить что-то друзьям или коллегам, гораздо меньше", - отмечают эксперты.

В опросе, проведенном Яндекс.Маркетом, приняли участие 1747 пользователей интернета в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в городах России с населением более 100 тыс. человек. В статистике для 23 февраля учтены только ответы женщин, для 8 марта - ответы мужчин.