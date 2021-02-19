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В Петербурге провели этнодиктант на языках народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

Его участниками стали студенты и преподаватели вузов
© Александра Подервянская/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Более 40 человек приняли участие в очном этапе Этнографического диктанте на родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России, проведенном в пятницу в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге. Образовательно-просветительская акция приурочена к Международному дню родных языков, который отмечается 21 февраля.

"Всероссийская ассоциация [коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока] проводит эту акцию второй год. В прошлом году было 11 языков. Сегодня пишут на 14 языках. [Очный этап проходит в пятницу], дистанционно вчера писали, сегодня пишут и завтра еще будут писать", - рассказала ТАСС первый вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ Нина Вейсалова.

Мероприятие организовано одновременно на эвенском, корякском, эвенкийском, нивхском, саамском, ненецком, хантыйском (шурышкарском диалекте), чукотском, юкагирском, долганском, эскимосском, нанайском, хантыйском (казымском диалекте) и вепсском языках. Среди участников этнодиктанта в основном - студенты и преподаватели петербургских вузов, многие из них пришли в национальных костюмах. Темой акции в этом году стали "Сказки моего народа".

"К сожалению, языки уходят, поэтому сейчас все усилия - и государства, и общественности - направлены на сохранение и популяризацию родных языков. Наша цель - чтобы наша молодежь, которая учится в Санкт-Петербурге, была мотивирована говорить на родном языке, чтобы они уважали традиции и обычаи своего народа и были продолжателями", - сказала Вейсалова журналистам.

В дистанционном этапе акции, который проходит в онлайн-формате, принимают участие около 60 человек. "Там и Сахалин, и Иркутская область, Магадан, даже из Финляндии заявка пришла (на хантыйском языке)", - добавила вице-председатель ассоциации.

Этнодиктант организован Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ совместно с издательством "Просвещение" при поддержке комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики и Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина.

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