Очная ставка Рудковской и главреда StarHit по делу о клевете пройдет 26 февраля

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Московская полиция 26 февраля проведет очную ставку между Яной Рудковской и главным редактором таблоида StarHit Анастасией Ананьиной по уголовному делу о клевете в статье о сыне Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко. Об этом ТАСС сообщил юрист Александр Добровинский, представляющий интересы семьи Плющенко.

"26 февраля мы с Яной Рудковской будем участвовать в очной ставке с Анастасией Ананьиной - главным редактором StarHit, на сайте которого была опубликована лживая статья о сыне Рудковской со ссылкой на анонимных экспертов. Эта встреча позволит помочь следствию найти заказчика этого пасквиля, который нам уже давно известен", - сказал Добровинский.

Полиция возбудила дело о клевете после публикации на сайте таблоида информации о том, что сын Плющенко и Рудковской страдает синдромом Аспергера. Две экспертизы, проведенные в рамках уголовного дела, не выявили психических расстройств у ребенка.