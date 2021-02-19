Эксперт: иммунитет к коронавирусу в России в разных регионах имеют от 20 до 70% населения

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Иммунитет к коронавирусной инфекции имеют от 20 до 70% россиян в зависимости от региона. Об этом заявил главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков в эфире телеканала " Россия-24 ".

"От 20 до 70 процентов населения в зависимости от региона уже имеют иммунитет к коронавирусной инфекции, но, повторяю, этого недостаточно, чтобы контролировать эпидемиологический процесс", - сказал он.

Эксперт напомнил, что вирус видоизменяется и вскоре сможет передаваться людям с низкой вирусной нагрузкой. "Для тех людей, которые не переболели и не вакцинировались, эти три ближайших месяца будут особенно опасны", - добавил Тимаков.

Он также подчеркнул роль здорового образа жизни и соблюдения санитарных мер в создании иммунитета к коронавирусу. "Помимо вакцинации, нужно не забывать, что санэпидрежим никто не отменял и расслабляться не надо. <…> Плюс, естественно, это правильное питание, здоровый образ жизни и, самое главное - движение и хороший полноценный сон, и будет хороший иммунитет", - объяснил эксперт.

Тимаков отметил, что свойственные зиме короткий солнечный день и авитаминоз пагубно влияют на выработку иммунитета к коронавирусу.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 110,3 млн человек, свыше 2,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 4 139 031 случай заражения, выздоровели 3 679 949 человек, умерли 82 396. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.