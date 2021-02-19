В Адыгее разрешили массовые мероприятия в связи со стабилизацией обстановки по COVID-19

МАЙКОП, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Адыгеи в связи со стабилизацией эпидостановки разрешили проведение культурно-массовых мероприятий при соблюдении определенных требований и смягчили ряд других ограничений, введенных ранее в республике из-за роста случаев коронавируса. Соответствующий указ подписал глава республики Мурат Кумпилов, сообщил в пятницу оперштаб региона по борьбе с инфекцией.

"При соблюдении санитарно-эпидемиологических норм смягчаются требования, связанные с проведением спортивных и культурно-массовых мероприятий, а также с организацией общественного питания, работой общественного транспорта. При этом в республике сохраняется масочный режим и социальное дистанцирование, которое уменьшено с 1,5 м до 1 м. Теперь разрешено проведение культурно-массовых мероприятий, организация которых возможна только при 50% наполняемости помещений, масочном режиме и социальном дистанцировании", - говорится в сообщении оперштаба.

Проведение банкетов по-прежнему остается под запретом, закрытыми должны оставаться и танцполы. В кафе и ресторанах между столиками дистанцию разрешили уменьшить до 1,5 м, отменив перегородки и сняв ограничения с фудкортов. Снимается часть ограничений и по наполняемости общественного транспорта, но сохраняется требование по соблюдению социального дистанцирования и масочного режима, уточнили в оперштабе.

По данным регионального оперативного штаба на пятницу, в республике коронавирусную инфекцию с начала пандемии выявили у 13 679 человек, на лечении находятся 1 597 человек (плюс 19 за сутки). С начала пандемии в республике выздоровели 11 943 человека (плюс 28 за сутки), умерли 139.