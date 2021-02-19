Пенсионерка из Пскова будет представлять центр финансовой грамотности Минфина РФ

ПСКОВ, 19 февраля. /ТАСС/. Председатель псковского отделения "Союза пенсионеров России" Светлана Мельничук, которая накануне рассказала премьер-министру РФ Михаилу Мишустину о работе своей организации и передала просветительские материалы по финансовой грамотности, стала общественным представителем Центра финансовой грамотности научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина России. Об этом в пятницу ТАСС рассказала директор Центра Анна Харнас.

"Светлана Андреевна - человек определенно наш. Финансовым просвещением должны заниматься люди, которые верят в это дело, которые почувствовали необходимость в знаниях, их получили и решили поделиться с другими. Вот представьте, общественная организация занимается финансовым просвещением в Пскове, записывает видеолекции, а затем ее руководитель продвигает дело на встрече с премьер-министром. Степень мотивации здесь максимальная, нам такие люди очень нужны", - сказала Харнас, отметив, что связалась с пенсионеркой, предложила ей статус общественного представителя Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России, и это предложение Светлана Мельничук приняла.

Теперь Мельничук сможет участвовать в разработке инициатив, направленных на повышение уровня финансовой грамотности старшего поколения, и вносить другие предложения в работу центра.

Встреча пенсионерки с Мишустиным состоялась 18 февраля во время рабочего визита премьер-министра в Псков, в ходе которого он посетил строящийся Социальный городок для граждан пожилого возраста. Мельничук показала главе кабмина выпущенные для пенсионеров брошюры по финансовой грамотности, которые он передал для изучения министру финансов Антону Силуанову.

Пенсионеры и люди предпенсионного возраста - одна из целевых аудиторий Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017-2023 годы. Координатором реализации стратегии с января 2021 года выступает Центр финансовой грамотности НИФИ Минфина России.