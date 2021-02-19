Победителями конкурса "Мое детство - война" стали 25 участников со всей России

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Победителями конкурса видеороликов о детях Великой Отечественной войны "Мое детство - война" стали 25 участников из разных регионов России. Подведение итогов состоялось в прямом эфире на официальном YouTube-канале акции.

Акция была реализована при поддержке членов Общественной палаты РФ, региональных и муниципальных общественных палат. В течение Года памяти и славы состоялись тысячи встреч волонтеров с детьми войны, активисты посещали музеи и библиотеки, работали в архивах. По словам организаторов, участники акции опубликовали 1 476 видеовоспоминаний детей войны. Эти ролики посмотрели более 186 тыс. человек, а количество просмотров в социальных сетях составило почти полмиллиона.

"Не устаю удивляться, восхищаться и радоваться тому, какой отклик получен на наше обращение, на наше приглашение участвовать в этой акции. Многие из вас посвятили свою волонтерскую работу созданию коротких фильмов с воспоминаниями ваших бабушек и дедушек, первых учителей и наставников", - отметил инициатор акции, член Общественной палаты РФ Леонид Шафиров.

Больше заявок - больше победителей

По словам организаторов, количество победителей в каждом федеральном округе пропорционально количеству конкурсных заявок, поданных жителями этого округа. Приволжский федеральный округ направил на конкурс больше всего работ - 375, поэтому победителей в этом округе было больше, чем в других - шесть. Среди них - Елена Ганчина из Республики Мордовия, записавшая видеоролик о Нине Ануфриевой, Александр Кучук из села Митрофановка Саратовской области, рассказавший о Нине Колозиной. Кинделинский дом культуры из Оренбургской области победил с видеороликом о Владимире Мололетко, а Вера Главатских из села Дебесы в Удмуртской Республике была отмечена за ролик об Антониде Корепановой.

Победителями в Центральном федеральном округе стали пять участников. Это поисковый отряд "Набат" Угранского района Смоленской области, представивший историю Петра Бычкова, Центр развития "Подними голову!" города Венев Тульской области, героем их ролика стал Анатолий Тимофеечев. Журналистка Дина Архипова из города Лобни представила рассказ о жительнице блокадного Ленинграда Галине Журкиной. В Кинешемской городской централизованной библиотечной системе в Ивановской области создали ролик о Фаине Соколовой и Галине Фроловой. А ученик средней школы №14 города Коврова Владимирской области Александр Назаров вместе со своими одноклассниками представил "Детскую книгу войны", в которой школьники читали воспоминания детей войны.

Двух победителей назвали в Северо-западном федеральном округе. Ими стали Центр детского и юношеского технического творчества "Охта" из Санкт-Петербурга, которые отправили ролик о Марине Немзер, и Анита Ракшина из Санкт-Петербурга, представившая воспоминания о детстве в блокадном Ленинграде Юрия Симонова. В Северо-Кавказском федеральном округе оказалось также два победителя. Галина Анисимова из города Михайловск в Ставропольском крае победила с роликами о Лидии Кийковой, Екатерине Заиченко и Любови Голуб. Также победителем в округе стал творческий коллектив Музейно-выставочного комплекса "Моя страна. Моя история" в Ставрополье. Герои их роликов - Геннадий Голенев и Александр Скоков.

Детская студия телевидения "Хабаровск" сняла ролики о восьми героях. Среди них - Евгений Кохан, Леонид Глущенко, Анна Романенко, Любовь Конюхова, Валентина Гарбуза и другие. Победителем стала Елена Красовская из Хабаровского края, рассказавшая о Галине Былковой. Таким образом, в Дальневосточном федеральном округе тоже два победителя. В Сибирском федеральном округе организаторы выделили четырех победителей, в Южном Федеральном округе - трех, а в Уральском федеральном округе - одного.

В числе тех, кто прислал наибольшее число заявок на конкурс, Ростовская область (198 видеороликов), Оренбургская область (158 видеороликов), Московская область (138 видеороликов).

Ответственный секретарь Поискового движения России Елена Цунаева выразила надежду, что акция будет жить дальше и будут появляться новые результаты этой работы. "Это очень актуально в наше сумасшедшее время, когда, к сожалению, перестают уважать ветеранов войны, перестают с уважением относиться к людям старшего поколения. Я думаю, именно сейчас нужно рассказать о том, что выпало на их долю, что им пришлось пережить, какое трудное детство у них было, что это их не сломило, они работали, создали семью, растили детей. И огромное количество потомков должно выразить слова благодарности и взрослым, и детям, которые смогли удержать нашу великую родину", - подчеркнула она.