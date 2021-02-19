Вакцину Pfizer можно хранить при более высокой температуре, чем считалось ранее

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Американская компания Pfizer, которая совместно с германским партнером BioNTech разработала вакцину от коронавируса, объявила о том, что их препарат не обязательно хранить при слишком низком температурном режиме. Об этом говорится в пресс-релизе Pfizer, опубликованном в пятницу на ее сайте.

По его информации, компании подали обновленные данные в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA при Министерстве здравоохранения и социальных служб США), согласно которым отныне вакцина может храниться при температуре от -25 до -15 градусов Цельсия. В случае одобрения при таком температурном режиме препарат сможет храниться в течение двух недель.

"Мы постоянно проводим исследования стабильности, чтобы поддержать производство вакцины в промышленных масштабах, с целью сделать препарат как можно более доступным для медицинских работников и людей как на всей территории США, так и по всему миру", - отметил главный исполнительный директор Pfizer Альберт Бурла. "В случае одобрения новый вариант хранения предоставит аптекам и центрам вакцинации большую гибкость в управлении запасами вакцин", - добавил он.

В свою очередь генеральный директор и соучредитель BioNTech Угур Шахин подчеркнул, что "главным приоритетом компаний являлась быстрая разработка безопасной и эффективной вакцины и обеспечение ею наиболее уязвимых групп населения". "В то же время мы постоянно собираем данные, которые могут сделать возможным хранение [препарата] при температуре около -20 градусов Цельсия", - заверил он. "Представленная информация может облегчить поставки и хранение нашей вакцины в аптеках и предоставить центрам вакцинации еще большую гибкость", - продолжил Шахин. Кроме того, по его словам, компании продолжат работу по оптимизации условий хранения, транспортировки и использования препарата.

Как сообщалось, вакцина, разработанная компаниями Pfizer и BioNTech, должна храниться при температуре от минус 60 до минус 80 градусов Цельсия в течение шести месяцев. Ампулы после размораживания допустимо хранить при температуре 2-8 градусов не более пяти дней. Препарат доставляется в специально разработанных термоконтейнерах, которые можно использовать в качестве временного хранилища в общей сложности до 30 дней, при условии наполнения их сухим льдом - каждые пять дней.

Вакцинация с использованием препарата, разработанного консорциумом BioNTech и Pfizer, началась в Европе в конце декабря 2020 года.