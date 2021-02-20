В Киеве представили бренд Чернобыльской зоны отчуждения для привлечения туристов

КИЕВ, 20 февраля. /ТАСС/. Первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Богдан Боруховский представил в пятницу в Киеве бренд зоны отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции (ЧАЭС), создание которого нацелено на привлечение туристов в регион.

Логотип представляет собой шестиугольник (такую форму имела крышка реактора РБМК-1000), образованный черными расходящимися из центра лучами. По задумке авторов, он будет меняться каждый год - лучи будут становиться все тоньше, а к 2064 году, когда ожидается полное преодоление последствий трагедии на ЧАЭС, исчезнут вовсе.

"Создание такого бренда является шагом к привлечению туристов со всего мира", - цитирует Боруховского украинская служба "Радио Свобода" (внесено в РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента). На презентации отмечалось, что в течение 2020 года Чернобыльскую зону посетили около 30 тыс. туристов, что в четыре раза меньше, чем в 2019 году (124 тыс., среди которых 80% - иностранцы).